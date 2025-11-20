『プルースト効果の実験と結果』で鮮烈なデビューを飾り、青春／恋愛小説界にその名を轟かせた佐々木愛さん。【写真】この記事の写真を見る（2枚）待望の最新作『じゃないほうの歌いかた』は今年8月の刊行後大反響を得て、雑誌「ダ・ヴィンチ」12月号では「今月のプラチナ本」にも選ばれました！デビュー作の表題作は杉江松恋氏に「2018年恋愛小説短篇のベスト」と評され、第2作『料理なんて愛なんて』は第1回本屋が選ぶ大人の