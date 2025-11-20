消防と警察よりますと、20日午前2時20分ごろ、太宰府市宰府で「1階のシャッターから火が出ている」と近くの工事現場の作業員から消防に通報がありました。消防車9台が駆けつけて消火にあたり通報から約2時間半後に鎮火しましたが、コロッケ販売の店舗を兼ねた2階建ての住宅1棟が焼けました。出火当時、店は閉まっていて、住宅部分にも人はおらずケガ人はいませんでした。ほかの建物への延焼もなかったということです。現場は