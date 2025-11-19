カーセブンは、人気漫画「頭文字D」と初のコラボレーションキャンペーンを2025年11月8日より全国の店舗で開始した。この「冬のドライブキャンペーン」は、自動車愛好者や「頭文字D」ファンを対象とし、愛車の査定や売却を検討しているユーザーが限定グッズを獲得できる機会を提供する。 カーセブンと「頭文字D」が贈る「冬のドライブキャンペーン」の概要 コラボレーショ