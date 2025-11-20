名鉄が再開発計画を進める名古屋駅周辺。名鉄百貨店など南北400ｍにわたって並ぶ6つのビルを造りかえ、高さ約170メートルのビル2棟を空中回廊でつなげる予定です。名鉄百貨店は来年2月に閉店し、ビルは取り壊しに。 【写真を見る】名鉄百貨店は来年2月閉店…ビルは取り壊しに すでに閉館している10階の｢名鉄ホール｣は当時の面影残す “奈落”には紙吹雪 その10階にあった名鉄ホールは、1957年にオープン