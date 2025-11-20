2013年、介護の現場で起きた殺人事件を描いた『ロスト・ケア』で日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞し、ミステリー作家としてデビューした葉真中顕さん。以降、社会の歪みや問題をえぐる作品を次々と刊行し、新刊が出るたびに大きな話題になっています。最新作『家族』は2011年に表面化した、「尼崎連続変死事件」をモチーフにした作品。「家族」という概念が持つ負の側面とは？ そして平成とはどんな時代だったのか。葉真中さ