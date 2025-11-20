AIで翻訳も通訳もできるこの時代に、わざわざ英語を勉強する必要はあるのか。言語学者・町田章さんの『AI時代になぜ英語を学ぶのか』（文春新書）は、その疑問に認知言語学で答えている。そもそも言語学とは。いったい何を研究しているのか。本文より一部抜粋のうえ、「無意識の世界の一端」をお見せする。◆◆◆言語学者はなまけもの？本章では、私が専門としている認知言語学という言語学の一分野の立場から、特に、ことば