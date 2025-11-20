■その存在感で出演者を圧倒していた仲代達矢さんが亡くなった。わたしは仲代さんを見るために劇場へ足を運んだことがある。同じ演目を2度見たこともあった。どうしても、もう一度、見たいと思ったからだ。演目はシェイクスピアの戯曲『リチャード三世』（1993、1996）。仲代さんはもちろん主役のリチャード三世を演じた。写真＝共同通信社仲代達矢さん - 写真＝共同通信社舞台に立つ仲代さんは他を圧していたのを覚えている。とに