18日、大分市佐賀関で発生した大規模火災。19日夜の時点で鎮火のメドはたっておらず、消火活動が続いています。今回、火災が発生した佐賀関は、大分市が以前から「大火災発生の危険性」を指摘していたエリアでした。「news zero」が現地を取材すると、他にも延焼が拡大した要因が見えてきました。■住宅密集地…“家と家の隙間がほとんどない”並木雲楓フィールドキャスター（19日）「こちら火災現場から200メートルほどの場所です