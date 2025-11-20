広島からドラフト５位指名を受けた赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が１９日、京都市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金３５００万円、年俸７００万円で仮契約した。身長１９１センチ、体重８６キロの大型右腕は現在、１日５食の“食トレ”を敢行中。出力向上で最速１６０キロを目標に掲げ、１年目から開幕ローテ入りを狙うと宣言した。（金額は推定）剛腕投手の代名詞とも言える大台到達へ、赤木は意欲を燃やした。「球速は上