突然ですが、「MVP」の正式名称知っていますか？日本語では「最優秀選手」！これをヒントに考えて…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Most Valuable Player（最優秀選手）」でした！「MVP」は「Most Valuable Player」の略。日本語では「最優秀選手」といいます。主にスポーツの大会やリーグ戦などで、最も優れた活躍を見せた選手に贈られる称号であり、野球・サッカー・バスケットボールなど、さまざまな競技で表彰す