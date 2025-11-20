子どもが高校を卒業したことをきっかけに、パート時間を増やして年収150万円を目指そうとしている方にとって、令和7年度の税制改正は注目すべきポイントでしょう。 これまでは「年収103万円の壁」が意識されてきましたが、今回の改正により「年収160万円」程度までは所得税が課されない非課税枠が明示されました。 とはいえ、働き方を見直す際には「税金だけ」でなく、社会保険の「130万円の壁」など、扶養や保険