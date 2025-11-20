米株式市場を牽引する巨大テック企業アメリカの株式市場では、ごく一部の巨大ハイテク企業が市場全体を引っ張る構図がますます鮮明になっています。主要指数S&P500では、上位10社だけで指数全体の時価総額の約37%を占めており、この比率は10年前の2倍近くにも達します。特に、「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる7社（アップル、マイクロソフト、アルファベット（グーグル）、アマゾン、メタ（旧フェイスブック）、テスラ