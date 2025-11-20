◆第５６回明治神宮野球大会最終日▽高校の部・決勝九州国際大付１１―１神戸国際大付（１９日・神宮）九州国際大付の優勝によって、来春センバツの神宮大会枠は九州勢に与えられる。九州の一般選考枠「４」に、１枠が加わる。今秋九州大会の４強は九州国際大付、長崎日大、神村学園、熊本工で、いずれも県１位校。準決勝はともに１点差の接戦だっただけに、出場は決定的だ。“恩恵”にあずかるのは８強の沖縄尚学（沖縄１位）