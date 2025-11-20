◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第１日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）２１歳ルーキーの吉田鈴（大東建託）が初シード獲得に向けた戦いに挑む。今大会終了時点のメルセデス・ランキングで来季のシードが確定する。同ランク５１位で、５０位以内のシード圏入りを目指す吉田鈴は「本当にこの試合で決まっちゃうので、悔いなく終われるようなゴルフをしたい」と言い切った。