消防士の男が不同意わいせつの容疑で逮捕されました。ことし8月、福岡県筑紫野市の歩道で女性の体を触った疑いです。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、佐賀県基山町に住む春日・大野城・那珂川消防署の消防士、田頭孝啓容疑者（39）です。警察によりますと、田頭容疑者はことし8月10日未明、筑紫野市原田の歩道で、帰宅途中の女性の背後から近づき上半身を触った疑いです。女性は大声を出して抵抗し、田頭容疑者は走って逃げ