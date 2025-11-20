写真の女性の正体朝ドラことNHK連続テレビ小説「ばけばけ」が好調だ。14日放送の第35回は世帯視聴率が番組最高の16.1％を記録した。ヒロイン・松野トキ（高石あかり）と家族の問題を描いた回だった。17日放送の第36回からはトキと英語教師のレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の物語に移っている。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】「でたぁ！」「2人してツボってる」…トキの“変わった”スキ