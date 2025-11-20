芸人らしさを逸脱ここ数年、筋トレに励む芸人が急増している。なかやまきんに君などの先駆者に続き、ジムに通い、プロテインを摂取し、ボディメイクを習慣化する芸人は確実に増加した。青木マッチョのように新世代の筋肉芸人も出てきている。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「筋肉スゴい」「腕太過ぎ」と仰天…大注目の「マッチョ芸人」しかしその一方で、筋肉芸人に対する風当たりが強まっているのも事実である