東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが来年2月20日、中国への返還期限を迎える。すでに6月にアドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）の4頭が返還され、この2頭が中国に行くと日本からパンダはいなくなる。しかも、日本生まれの双子のパンダ、なぜ中国に返さなければいけないのか。＊＊＊【写真を見る】ぽってりした“しっぽ”が愛らしい「赤ちゃんパンダ」シャオシャオとレイレイが生まれ