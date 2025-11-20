広島の鈴木健矢投手（２７）が１９日、廿日市市の大野練習場で契約更改交渉に臨み、３００万増の年俸３０００万円でサインした。（金額は推定）昨オフの現役ドラフトで日本ハムから移籍し、ロングリリーフなどをこなす便利屋として存在感を発揮した。２４試合で２勝０敗、防御率１・８９の好成績。新天地での１年目を「セ・リーグの打者相手にあまり投げていなかったので、最初は情報を集めるところからだった。後半から自分の