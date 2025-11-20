外国人支援に取り組む行政書士の竹内正宣さんを講師に迎えた講座「外国籍住民の声を聴きつづけて」が12月6日午後2時から、福岡市中央区舞鶴2丁目のあいれふ8階視聴覚室で開かれる。福岡市の市民団体「PP21ふくおか自由学校」が主催。2024年の入管難民法改正で非正規滞在の外国人の処遇がどう変わったのか、などを考える。名古屋出入国在留管理局の施設でスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさん＝当時（33）＝が死亡して間も