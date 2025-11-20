ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が19日、16年目を迎える来季のテーマに「強くて動ける体」を掲げた。2シーズン連続でけがによる長期離脱に泣いたチーム最年長は、完全復活を期す来季へ向けたトレーニングを既に再開している。今季は4月に自打球で右すねを負傷。9月下旬に戦列復帰を果たすと、日本シリーズでは打率4割5分5厘、1本塁打と存在感を発揮した。「打撃の感覚はだいぶ良くなっている。それ（日本シリーズ）より良