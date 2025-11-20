家族の介護を理由に仕事を辞める人が増えている。仕事と介護が両立できるように支援制度を充実させたい。介護離職は本人の問題にとどまらず、職場にとっても痛手だ。社会全体で取り組む必要がある。総務省の調査によると、介護や看護を理由に離職した人は2012年の10万1千人から、22年は10万6千人に増加した。50歳以上が多く、男性の割合が上昇傾向にある。介護をしながら働く人は22年調査で364万人に上り、10年間で73万人