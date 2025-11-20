大分市佐賀関で18日午後に発生した大規模火災から一夜明けた19日、現場では消火作業が続くとともに、市と県は災害対策本部の会合を随時開き、対応を協議した。市が開設した避難所には同日夕、足立信也市長が訪れた。同日午後7時時点で111人が身を寄せる。地元企業が炊き出ししたうどんなどを食べ、簡易ベッドで体を休めた。消火作業は19日夕の時点で完了しておらず、避難者たちは「早く家の状況を見たい」と不安を募らせた。（本