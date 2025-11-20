熊本県菊池市は19日、4億9369万円を増額する本年度一般会計補正予算案を発表した。26日開会の市議会定例会に提案する。主な歳出は、市内5中学校体育館と3中学校武道館への空調設置設計委託料1315万円▽県人事委員会の勧告に基づく市職員と特別職の給与などの増額1億6832万円−など。定例会の会期は12月19日まで。一般質問は同3〜5日と8日。（宮上良二）