国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約登録湿地の荒尾干潟（熊本県荒尾市）で、4年前から「干潟育ちのマガキ」養殖に取り組む荒尾漁協が、今季から新たに、情報通信技術（ICT）を活用したスマート養殖をスタートさせた。スマートフォンなどの専用アプリで作業を一元管理し、生産性と品質の向上を目指す。若い担い手の参入にも期待が高まる。（宮上良二）干潟でのカキ養殖は、いかだから海中につり下げて行う養殖と異なり