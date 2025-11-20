長崎県大村市は19日、田中博文副市長が一身上の都合により27日付で辞職すると発表した。副市長は2人制で、分担している事務は山下健一郎副市長が担う。田中氏は市長公室理事、総務部長などを経て2024年4月に副市長に就任。任期は28年3月31日までだった。（今井知可子）