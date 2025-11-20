第69回西日本読書感想画コンクール（九州・山口各県学校図書館協議会、西日本新聞社主催、アイ工務店特別協賛）の小学校の部の県審査が19日、長崎県島原市の島原第一小であった。この日の審査で選ばれた66点は、来月5日に大分市で開かれる最終審査に進む。県内全域から計1万9966点の応募があり、指定図書と自由図書の二つの部門ごとに図工を担当する現役の教諭や元小学校長ら7人が審査に当たった。60年以上にわたり子どもの絵