長崎市は19日、長崎原爆資料館（長崎市平野町）で来年度に予定する大規模な展示内容更新について検討する審議会を開いた。解説パネルの説明文なども含めた市の更新案に対し、出席した被爆者や市民ら18人の委員からは「教科書のような事実の羅列だけでは（核廃絶を訴える資料館の）意図が伝わりにくい」などの指摘があった。審議会では、原爆投下の背景や核兵器開発を巡る世界情勢の紹介に力を入れるよう見直す「Cコーナー」を