佐賀県は19日、直近1週間（10〜16日）の県内24の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数が214人（前週比96人増）だったと発表した。1機関当たりの報告数は8・9人。10月末から流行期に入り、感染者は増加傾向にある。新型コロナウイルスの感染者数は23人（同12人減）、百日ぜきは3人（同3人減）だった。県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は26人（同3人増）で、流行発生警報は継