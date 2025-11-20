県内の地域医療の維持や人材確保を目指し、佐賀銀行（佐賀市）と県医師会、県医師信用組合の3者が、包括連携協定を締結した。人材不足や人口減などで地域医療機関の経営が厳しくなる中、医業承継や人材マッチングなどによる地域医療の確保に向け、連携を強める。医業承継や医療・介護人材に関する情報を共有するほか、医業経営に関するセミナーの開催などを予定。今後人材紹介の仕組みも整える方針という。佐賀銀行は取引先