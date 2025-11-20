佐賀県鳥栖市姫方町の書家、坂本昂堂（こうどう）さん（64）の個展が19日、同市本鳥栖町のサンメッセ鳥栖で始まった。古典を手本にした臨書や文字を抽象的に表現する「墨象（ぼくしょう）」など約50点を展示している。23日まで、入場無料。坂本さんは小学2年から、同市出身で書家の故平川朴山さんが開く書道塾に通った。その後、平川さんの弟子で、国内外で活躍する松田朴伝さんと出会い、会社員として働きながら、書道を続け