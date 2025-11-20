国庫補助事業として昨年9月から実施している佐賀市内の道路橋梁工事に関して、県は19日、担当者が手続きを怠り、約3700万円の返還が必要になった上、事案発覚後、県土整備部長が約3カ月間、副知事に報告していなかったと発表した。県は同日付で同部長を戒告処分、関係する副部長級職員と課長級職員の2人を文書訓告の懲戒処分にした。県によると、複数年度にわたる事業で必要だった国庫補助金の繰り越し手続きを担当者が怠った