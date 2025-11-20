唐津海上保安部は14日、海に転落した釣り人を救助したとして、佐賀県唐津市の脇山常幸さん（59）に感謝状を贈った。発生当時は波が荒く、海保による捜索が難航する可能性もあったという。「長時間海水につかり低体温症で死亡する恐れもある中で、迅速な判断が救命につながった」と脇山さんの行動をたたえた。海保によると、11月4日午前6時50分ごろ、唐津市屋形石の七ツ釜の岸壁で、友人と釣りをしていた男性（36）が高波にさら