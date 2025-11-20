佐賀県議会は19日、次の県議選を見据えて選挙区の区割りや定数の見直しを議論する検討委員会を立ち上げた。国勢調査の人口を踏まえ、現行の13選挙区と定数37を変更するかどうか話し合う。県議の任期満了は2027年4月。検討委は正副委員長と自民、自民ネクスト、県民ネットワーク、諸会派の代表の計6人で構成。藤木卓一郎委員長（自民）は、取材に「県民には議論を注視してもらい、県議選に関心を寄せていただきたい」と話した。