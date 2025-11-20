J1福岡のDF湯沢聖人（32）が19日、福岡市・天神の西日本新聞社を訪れ、30日にベスト電器スタジアムで行われるG大阪との今季ホーム最終戦をPRした。福岡は今季から金明輝監督が指揮を執り、4月にクラブ創設30周年で初のJ1首位に立った。その後は勝ち星が遠のいた時期もあったが、現在は勝ち点45の12位。既にJ1残留を決めている。最終戦のチケットは既に多くの席種が完売しているが、22日から一部座席で追加販売される。湯沢は