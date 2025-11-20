義ノ富士（熊本県宇土市出身）が安青錦を一直線に突き出した。前日の大の里戦での初金星に続く価値ある白星に「本当に思った通りの相撲」と満足げだ。幕下付け出しで初土俵を踏んだ昨年夏場所から10場所連続勝ち越しも決めて「ほっとしている」。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）も「いいんじゃない。止まらずに攻めている」とうなずいた。2敗で並ぶ両横綱と安青錦とは1差となったが、初優勝については「全然気にしていない