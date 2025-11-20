北海道・釧路警察署は2025年11月19日、窃盗の疑いで釧路市に住むアルバイト従業員の女（34）を逮捕しました。女は11月18日午前11時13分ごろから午前11時20分ごろまでの間、釧路市のコンビニエンスストアで現金54万円を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、女はこのコンビニの従業員で、現金54万円は午前11時台に店内にある2台のレジから精算した現金だということです。女の犯行から約12時間後、店舗の店長から「従業員