クマ被害のニュースが列島を騒がせている。連日、目撃談が報じられ、盛岡市などでは中心市街地にも出没しているという。クマが怖くて東北旅行を断念したというような話も聞く。【実際の写真】玄関前が赤く染まり、血痕が…「地獄絵図」と化したクマ被害の現場クマ被害とテロは似ているなあと思う。実際の被害よりもあまりにも大きなインパクトを社会に与えているのだ。調査によれば、2024年度にクマに襲われて死亡した人は3人