※経済指標 ＊米貿易収支（8月）22:30 結果-596億ドル 予想-604億ドル前回-782億ドル（-783億ドルから修正） ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油-342.6万（4億2416万） ガソリン＋232.7万（2億0739万） 留出油 +17.1万（1億1108万） （クッシング地区） 原油-69.8万（2182万） ＊（）は在庫総量 ※発言・ニュース ＊ＦＯＭＣ議事録 ・多くが１２月利下げは適切でないと言及