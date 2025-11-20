©ABCテレビ ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」（以下、「おは朝」）。今年で4回目の開催となる番組イベント「おは朝パーク2025～あしたも元気でいってらっしゃい！～」が、11月15日(土)、16日(日)の二日間、大阪・万博記念公園で開催されました。二日間で六万人を超える来場者が集まり、笑いと涙の中で閉幕。特に2日目のステージ上では、番組MCを務めるあの出演者からの“卒業発表”とい