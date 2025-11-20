（写真：yanmo / PIXTA）子どもの健やかな成長を願う保護者や教育現場の指導者は多い。しかし、日常的に行われている運動や練習の中には、科学的に見ると発達を妨げる要素が含まれている場合がある。近年の研究では、成長期の運動は「やりすぎ」「早すぎ」「単調すぎ」が最も避けるべき3つのポイントとされている。これらは一見、努力や熱心さの表れに見えるが、体の成長過程や神経発達の仕組みと矛盾することが多い。ここでは、ス