宮城県と言えば「少し遠そう‥」「仙台以外はよく分からない」というイメージの人も、近隣地域以外にお住まいの方には多いのかもしれません。実は、東京駅から仙台駅までは、東北新幹線で1時間半程度。東海道新幹線で東京駅から名古屋駅へ行くのと同じくらいの時間で、気軽にアクセスできる、想像以外に近い「旅先」なんです。仙台駅から少し足を伸ばすだけで、日本三景・松島、名湯・秋保温泉、そして冬には圧巻の自然芸術「蔵王