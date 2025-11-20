２４年新潟記念を制したシンリョクカ（牝５歳、美浦・竹内）が２０日付で競走馬登録を抹消し、現役を引退することが１９日、分かった。１６日のエリザベス女王杯１３着がラストランとなった。ＪＲＡ通算は１７戦２勝。今後は生まれ育った北海道日高町の下河辺牧場で繁殖牝馬になる予定。竹内師は「エリザベス女王杯である程度いい結果が出れば、有馬記念にという話もありました。ただ、厳しい結果でしたし、牧場に帰す仕事もあ