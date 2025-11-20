「福島記念・Ｇ３」（２２日、福島）３連勝中の勢いそのままにニシノティアモが１９日、美浦Ｗでハツラツとした動きを見せた。ローズプリンセス（２歳未勝利）を２馬身追走し、馬なりのまま直線で内から並び掛けると、余力十分に併入でフィニッシュ。上原佑師は「輸送もあるので、直前はソフトな仕上げです。馬はとても落ち着いていますし、楽な手応えで動けていて良かったです」と満足そうにした。ノドに疾患があり、その手