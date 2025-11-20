「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）史上７頭目の連覇を狙うソウルラッシュが１９日、栗東坂路で最終リハ。７歳とは思えない活気あるフットワークで登坂した。４月のドバイターフでＶに導いたＣ・デムーロと２度目のコンビ。心強いパートナーとともに、８歳でこのレースを制した２００８年のカンパニー以来となる、７歳以上馬によるマイルＣＳ制覇の快挙へ挑む。反撃へ、準備は整った。連覇を狙うソウルラッシュは栗東坂路