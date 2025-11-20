「やらせ」「捏造」「誇張」など、テレビ業界では同じ問題が何度も繰り返されてきた。なぜこうしたことが起きるのか。元NHKアナウンサーの今道琢也氏は、番組制作の現場には避けられない構造的な事情があると語る。テレビの裏側に潜む現実とは？※本稿は、今道琢也『テレビが終わる日』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。やらせ、捏造、誇張、切り取りテレビ業界が抱える大きな課題やらせ、捏造、物事の誇張、一面的な