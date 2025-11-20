「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）凱旋門賞１４着からの国内復帰戦となる今年のダービー馬クロワデュノールは１９日、先週と同じく主戦の北村友を背に栗東ＣＷで３頭併せ。センツブラッド（３歳オープン）、バステール（２歳新馬）の２頭を後方から追い掛ける形でスタート。直線で外に持ち出すと力強い脚さばきで６Ｆ８３秒４−３６秒２−１１秒１でフィニッシュした。僚馬２頭に後れは取ったが、「直線で外のスペースが