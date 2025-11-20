「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）昨年の２着馬エルトンバローズは１９日、栗東坂路をパワフルなフットワークで駆け上がり、４Ｆ５４秒４−３８秒７−１１秒８をマーク。上がりを鋭くまとめて上昇気配をうかがわせた。杉山晴師は「いつも通り坂路で。上積みを感じますし、いい動きでしたね。あとは何とかもうひと押しですが、強気に攻めてきたので、この中間の攻め馬が生きてくれればと思っています」と期待を込めた。