台湾メディアの自由時報は18日、訪日した台湾人女性が京都で悪質なタクシー運転手に遭遇した件を報告したところ、ネットユーザーからは「中国人と間違われたのでは？」との声が上がったと報じた。記事によると、当事者の女性は台湾の若者向けSNS・Dcardに「日本人に対して失望し、腹が立つ出来事に遭遇した」と題し、事の経緯を書き込んだ。女性は友人と共に京都を観光した後、疲れたためタクシーで宿泊場所に戻ることにした。乗車