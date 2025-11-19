新フラッグシップスマホ「OPPO Find X9」シリーズを日本で12月16日に発表へ！オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は18日、同社の公式X（旧：Twitter）アカウント（ @OPPOJapan ）にて「OPPO 2025年下半期 フラッグシップ新製品発表会」を2025年12月16日（火）に開催するとお知らせしています。合わせてこの発表会にOPPOファンを抽選で招待するとのことで、参加したい人を募集しています。恐らく海外で発表されたばかりの新しい